中国拟建设培育1万家以上产教融合型企业

中国八部门提出，到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业。

据《工人日报》6月13日报道，中国国家发改委、教育部等八部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》，提出上述目标。

报道称，《实施方案》围绕“赋能”和“提升”，提出了五方面19条政策措施。

在赋能方面，主要通过“试点、政策、资金”三个抓手，为职业教育产教融合赋能。

一是试点赋能。《实施方案》提出，启动遴选第二批30个左右国家产教融合试点城市，再遴选一批国家产教融合型企业。

二是政策赋能。《实施方案》提出，健全激励扶持组合举措。让“金融+财政+土地+信用”的支持政策看得见、摸得着，让产教融合型企业真正尝到甜头、得到实惠。

三是资金赋能。《实施方案》重点梳理总结了三类资金渠道，分别是中央预算内投资、地方政府专项债券、中长期贷款。经过各方共同努力，中央预算内投资引导撬动，各级各类资金协同发力、共同支持职业教育产教融合的投融资工作格局已经基本形成。

在提升方面，《实施方案》聚焦难点堵点问题，通过针对性政策措施和务实工作举措，力争实现“三个提升”。

一是提升专业体系。职业教育人才培养必须以产业需求为导向。《实施方案》旗帜鲜明提出“一优先一加快一改造一撤并”，推动形成紧密对接产业链、创新链的专业体系。

二是提升实训水平。《实施方案》充分发挥中央预算内投资引导和撬动作用，加强实训基地建设组合投融资支持，优先支持一批产业对接紧、辐射带动强、实训效果好的产教融合实训基地。

三是提升融合深度。《实施方案》针对“校热企冷”的情况，支持有条件的产业园区和职业院校、普通高校合作举办混合所有制分校或产业学院，支持推进职业学校股份制、混合所有制改革，允许企业以资本、技术、管理等要素依法参与办学并享有相应权利。