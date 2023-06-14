印度要求中国手机企业任命印籍人员担任CEO等职

印度媒体报道，印度政府要求小米等中国智能手机制造商的首席执行官、首席财务官、首席运营官等要职必须由印度籍人士担任。

据印度《经济时报》星期二（6月13日）报道，三名知情人士透露，印度政府高层官员近期在电子和信息技术部（MeitY）会议上，和小米、Oppo、Realme、Vivo等中国智能手机制造商和印度手机和电子协会（ICEA）讨论了上述问题。

知情人士称，印度高官在会议上要求中国智能手机制造商，任命印度籍人士担任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官等高管职位。印度政府还指示这些企业将手机合同制造工作委托给印度公司，开发有当地企业参与的制造流程，并通过当地经销商出口。

印度还要求这些中国企业遵守法律，不得在印度逃税。

Realme国际业务总裁赛斯（Madhav Seth）说，印度政府希望这些中企能够利用当地的人才和生态系统，将印度作为出口和生产基地。此举将为印度产业增添附加值，使当地企业能够自力更生。

上述消息传出之际，印度执法局9日才向小米科技印度分公司和三家银行发出通知，指控小米违反《外汇管理法》，非法向外国实体转移资金，还冻结小米555.1亿卢比（约9.04亿新元）的资金，约占小米去年净利润的57%。