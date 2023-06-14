上海发布元宇宙技术攻关方案 主攻沉浸式与Web3技术

上海市官方发布“元宇宙”关键技术攻关行动方案，以沉浸式技术与Web3技术为两大主攻方向，提升“元宇宙”领域科技自立自强能力。

上海市科学技术委员会星期二（6月13日）发布《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案》，明确要通过上述两大主攻方向，以自主创新和开放协同为推进路径，加快突破“元宇宙”的技术上限，并加强其自立自强的能力。

方案要求，到2025年，前沿优势领域相关科学问题研究要取得重要突破，聚焦技术优势和必争领域掌握一批关键技术，底层技术支撑能力持续提升；以重点场景需求为牵引，加快“元宇宙”技术体系化突破。

方案提出，到2025年，要形成具有国际竞争力的“元宇宙”创新集群，保障创新链、产业链、供应链安全和韧性，为加快建设具有全球影响力的科技创新中心提供有力支撑。

方案还指出，要在原创性引领性科技攻关取得重要进展。人工智能生成内容（AIGC）、智能编码和Web3网络操作系统等战略前沿与关键技术不断取得新突破，围绕智能终端等形成30项以上具有重要影响力的核心技术与产品，推进“元宇宙”创新链、产业链、价值链向高端迈进。

上海市政府去年曾发布《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案》，其中提到，培育“元宇宙”的主要目的是加强产业综合优势。到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元（人民币，下同，约656亿新元），带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。

据上海经信委今年2月发布的消息，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长裘薇在谈到上海的元宇宙发展计划进行情况时说，上海的元宇宙注重应用场景的落地，推行元宇宙的目的是用“以虚促实”、“虚实结合”的方式促进经济发展，元宇宙底层的六大技术：建模技术、区块链技术、5G、交互技术、人工智能、物联网等都是重点。