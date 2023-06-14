南非部长将访华 催促中国加速供应太阳能电池板

南非电力部长拉莫豪帕（Kgosientsho Ramokgopa）将访华，希望中国政府帮助确保南非的太阳能安装商，能获得可靠的太阳能电池板供应。

彭博社星期三（6月14日)报道，拉莫豪帕本周将前往中国，会见中国六家大型太阳能设备制造商，希望在南非电力短缺之际，更容易地进口电池板。

南非国企Eskom Holdings供应了该国超过90%的电力，但是其老旧煤电厂难以满足需求，当地企业和家庭转而求助于太阳能发电。

拉莫豪帕说，南非只有两家太阳能电池板制造商，但它们的所有产品都供应了采矿公司正在进行的重大项目，其他的电池板都从中国进口。“即使有供应，也要等三四个月，”他在接受采访时说，“我们将对中国人说，我们正面临这个问题，你们能快点儿吗？”

拉莫豪帕称，积压订单和南非港口效率不足，也可能抑制了进口。当地政府已表示正在解决。

中国和南非在能源方面多有合作。据中新社报道，中南新能源投资合作大会于当地时间星期二（6月13日）在南非约翰内斯堡举行。

中国驻南非大使陈晓东在会上表示，南非当前正经历前所未有的电力短缺问题，作为好兄弟好朋友好伙伴，中国对南非面临的困难感同身受，愿意向南非提供力所能及的支持。

陈晓东说，新能源合作有望成为中国和南非经贸合作的新增长点和新亮点。