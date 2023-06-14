中国回应耶伦言论：IMF和世界银行不是美国机构

针对美国财政部长耶伦称国际货币基金组织（IMF）和世界银行等机构反映美国价值观，中国外交部回应称，他们不是美国的机构，并呼吁美国不要把地缘对抗引入多边金融机构。

汪文斌星期三（6月14日）在记者会上回答相关提问时说，国际基金组织和世界银行是多边金融机构，是反映国际关系民主化的平台，在充分反映各成员国利益的基础上推动国际合作。“他们不是美国国际货币基金组织，也不是美国世界银行”。

他还称，中国始终基于公开透明原则同发展中国家开展投融资合作，不附加任何政治条件，不寻求任何政治私利，并一直帮助发展中国家缓解债务负担，在二十国集团缓债倡议当中所做的贡献最大。

汪文斌还引用世界银行统计的数据指出，在发展中国家的主权债务当中，多边金融机构和商业债权人占比超过八成，这是发展中国家债务压力的最大来源。

他批评美国去年以来的加息使有关国家债务问题雪上加霜，呼吁美国拿出实际行动，帮助发展中国家推动多边金融机构积极参与债务处理问题，而不是把地缘对抗那一套引入多边金融机构。

法新社此前报道，耶伦星期二在众议院金融服务委员会发言时说，国际货币基金组织和世界银行等机构反映了美国的价值观，是制衡中国等其他国家不可持续贷款的关键力量。