民进党续推民主大联盟 与在野议员苗博雅跨党派合作

民进党区域立委征召作业被性骚扰风波打乱后，党主席赖清德星期三（6月14日）再提名彰化、新竹立委参选人，同时继续推行民主大联盟，与社民党台北市议员苗博雅跨党派合作。

综合台湾《上报》和风传媒报道，赖清德星期三主持中执会，宣布征召阳明交大科法学院特聘教授林志洁为新竹市立委参选人、前北农总经理吴音宁为彰化县第三选区立委参选人；另针对台北市大安选区（第六选区），民进党决定采取合作联盟方式，支持苗博雅参选。

赖清德说，民进党持续推动民主大联盟，是第二次以跨党派、跨世代、跨领域的原则来进行征召作业。针对与苗博雅合作，赖清德说，社会大众对苗博雅并不陌生，她在议会的表现可说是有目共睹，且深耕基层，对理念价值的坚持令人敬佩，未来也将就社民党所关注的居住正义等社会议题共同努力。

苗博雅在记者会中表示，赖清德提出民主大联盟理念，与自己提出的“非蓝大联盟”理念不谋而合，期盼结合跨世代、跨领域、跨党派的力量，让台湾在狂风暴雨中仍能航行，翻转大安区。苗博雅也特别点名，感谢民进党原先传出有意争取提名的台北市议员简舒培、民进党国际事务部主任谢佩芬。

不过，赖清德宣布与苗博雅合作的决定仍引来党内部分人士反弹。同样争取参选大安区立委的简舒培说，很遗憾基层声音及努力，民进党中央还是听不到，对于大安区立委礼让人选，“我不认同，也无法支持”，但她仍在文末写下“2024年总统唯一支持民进党主席赖清德、挺台湾”。

谢佩芬也说，四年前她临危受命代表民进党参选台北市大安区立委，创下绿营有史以来在此区得票的天花板，这四年她不曾离开过大安区，持续代表民进党经营，这几天很多支持者及选民纷纷来电、传信息关心表达不舍。

民进党早前接连爆出多起性骚扰吃案（指压下案件）风波，导致多名被征召参选立委的候选人宣布退选，包括无党籍时事评论员李正皓和民进党前副秘书长林飞帆。