香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案

香港海关瓦解了一个利用航空旅客运送大量现金的洗黑钱集团，涉案金额超过7亿港元（约1.2亿新元）。这是香港海关历来侦破涉及航空旅客协助洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。

综合香港中通社和中新社报道，香港海关今年初起留意到有人频繁从海外赴港，最高峰时一个月22次入境，通常两人同行；他们携带极少行李，在机场向海关申报携带巨额美元现金，每次约130万至530万美元（约174万至711万新元）不等。

海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文星期三（6月14日）在记者会上说，一个由两名香港本地男子操控的集团，安排了11名男子多次往返香港及土耳其伊斯坦布尔，申报携带现金入境作为钻石及珠宝贸易，但未能提供相关细节；到港后，成员会将现金交由集团成员送往尖沙咀的商业单位，但该公司并未经营珠宝或与土耳其公司开展业务。

该集团利用数千至数万港元的酬劳，招揽成员携带美元赴港。海关正调查美元最终流向，并向海外执法机构寻求协助调查，行动仍继续，不排除有更多人被捕。

海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富说，海关于5月25日至6月13日展开执法行动，共拘捕23名怀疑涉案香港本地男子，年龄介于25岁至47岁，当中包括两名洗黑钱集团主脑、两名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。