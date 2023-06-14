陈致中洗钱伪证罪合并执行一年两个月刑期

台湾高等法院星期三（6月14日）裁定，前总统陈水扁之子、前高雄市议员陈致中洗钱、伪证两罪并罚，合并执行一年两个月刑期。

综合台湾中央社和《上报》报道，陈致中上个月因掩护龙潭购地案及南港展览馆犯罪所得、被判刑一年定谳后，已入监执行。但陈致中曾因伪证罪被判刑三个月定谳，因此检察官将陈致中所涉洗钱、伪证罪等罪向高等法院声请定应执行刑，高等法院星期三裁定陈致中应执行一年两个月刑期，陈致中对刑期无意见。

全案起于台湾高检署查黑中心、最高检察署特别侦查组（均已裁撤）先后起诉陈水扁所涉四大案，分别是国务费案、南港展览馆案、龙潭购地案及洗钱案。

经查，台湾高等法院今年4月在更二审判决指出，陈水扁妻子吴淑珍在收受龙潭购地案、南港展览馆案贿款后，将款项分成三部分，其中一部分指示陈水扁友人蔡铭哲将款项汇入海外帐户藏匿；另一部分款项利用人头帐户转汇洗钱回台湾；其他款项则指示陈致中、儿媳黄睿靓洗钱汇入海外帐户。

法院依《洗钱防制法》判决吴淑珍有期徒刑两年，扣案洗钱财物及孳息共299万余美元（约401万新元）没收；黄睿靓判10个月徒刑，并科罚金新台币100万元（约4万3700新元），缓刑四年；陈致中则被判刑一年，并科新台币150万元罚金、没收816万余美元；另外，陈水扁友人蔡铭哲依寄藏罪被判四个月。

全案上诉后，最高法院今年4月驳回黄睿靓及陈致中的上诉定谳，将吴淑珍案件发回高院更审。陈致中5月11日入监执行，入监当天缴清150万元罚金；黄睿靓则是在5月17日缴清100万元罚金。