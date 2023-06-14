美国务卿布林肯本周日将访华

美国国务卿布林肯将于本周日（6月18日）起展开为期两天的访华行程。

中国央视星期三（6月14日）晚上报道，经中美双方商定，布林肯将于6月18日至19日访华。

布林肯原本计划今年2月访华，但因气球事件而搁置。此后两国关系急转直下。但5月以来，中美高层频繁接触，两国沟通渠道逐渐打开。

据法新社报道，美国星期三证实，布林肯已重新安排本周末对北京展开的访问，以寻求“负责任地管理”中美之间的紧张关系。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）说：“布林肯将与中国高级官员会面，并讨论保持开放的沟通渠道，以负责任地管理美中关系的重要性。”

《环球时报》前总编辑胡锡进星期三晚上在微博发文称，中美之间当下的气氛应当说很糟糕，两国社会似乎都已经泄气，最坏的担心是中美会不会发生军事冲突。他指出，美方一再声称需要加强中美沟通，“避免误判和冲突”，然而中美最可能发生误判和冲突的地方就是台湾。

胡锡进说：“如果美国不在纵容‘台独’和强化美台官方关系的方向上后退，不以此降低台海紧张局势，中美外交和国防官员的接触当然有必要，但我不认为这些接触会产生根本效果，中美关系将始终难以稳定下来。”

此前，据中国外交部美大司官方微信号“宽广太平洋”星期三中午发布的消息，中国国务委员兼外长秦刚应约同布林肯通话，就台湾问题等阐明立场。

秦刚呼吁美国停止以竞争为名损害中方主权安全发展利益，采取实际行动，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。