中国著名画家黄永玉离世

中国当代著名画家、作家黄永玉星期二（6月13日）离世，享年99岁。

据中国多家媒体报道，黄永玉的家人星期三（6月14日）发通告，称黄永玉因病于星期二逝世。家属表示，尊重黄永玉的意愿，不举行任何告别和追悼仪式。

黄永玉，笔名黄杏槟、黄牛、牛夫子。1924年7月9日（农历）出生在湖南省常德县（今常德市鼎城区），祖籍为湖南省凤凰县城，土家族人。黄永玉木刻、绘画、文学皆精通，是现当代中国文化界具有重大影响力的艺术家，系中国国家画院院士，中央美术学院教授，曾任中央美院版画系主任、中国美术家协会副主席。

黄永玉16岁起以画画及木刻谋生，曾任香港《新晚报》画页编辑，以及《大公报》的美术编辑。他曾和香港已故武侠小说作家金庸在同一间办公室办公。

黄永玉创作了中国版画经典之作《阿诗玛》，1980年中国第一枚生肖邮票“猴票”也出自他手。2017年，一版猴票拍出了201万元人民币（约38万新元）的天价。

中国著名作家沈从文是黄永玉的表叔。据《每日经济新闻》报道，沈从文曾在信中嘱咐黄永玉：一、充满爱去对待人民和土地；二、摔倒了，赶快爬起来往前走，莫欣赏摔倒的地方耽误事，莫停下来哀叹；三、永远地、永远地拥抱自己的工作不放。

新加坡多元艺术家陈瑞献2020年以《联合早报·中国》一版跨版为底创作的黄永玉像。（档案照）

2020年新加坡和中国建交30周年，《联合早报》副刊《现在》推出新中人文对谈系列，纪念两国关系发展历史新起点，那年已96岁高龄的黄永玉，曾与当时77岁的新加坡多元艺术家陈瑞献展开艺术家之间的对谈。

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