亚投行加籍高管辞职 加拿大冻结与亚投行联系

亚洲基础设施投资银行（AIIB）一名加拿大籍高管以银行被共产党主导等为由宣布辞职。加拿大官方之后宣布，暂停与亚投行之间的联系，并对关于亚投行被中国共产党主导的指控展开调查。

来自加拿大的亚投行通讯部门主任毕加博（Bob Pickard）星期三（6月14日）在推特发文称，他已递交辞呈，并声称亚投行被共产党员主导，存在有毒文化。

来自加拿大的亚投行通讯部门主任毕加博（Bob Pickard）星期三（6月14日）在推特发文称，他已递交辞呈，并声称亚投行被共产党员主导，存在有毒文化。（截图自毕加博推特）

亚投行在官网声明中说，接受毕加博的辞呈，并指毕加博“最近对银行的公开评论和描述毫无根据，令人失望”。

据路透社报道，在毕加博宣布辞职后，加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）告诉记者：“加拿大将立即停止在亚投行所有政府主导的活动。我已指示财政部立即对被提及的指控，以及加拿大参与亚投行的情况进行审查。”

方慧兰说，她不排除任何调查结果。报道认为，方慧兰的说法明确暗示，加拿大可能会退出亚投行。

目前人在日本东京的毕加博告诉英国《金融时报》：“这些人就像银行内部的隐形政府，我不能成为他们的一部分。我不想成为有用的白痴（useful idiot）。”

据《金融时报》6月15日报道，毕加博声称，他两天前提交书面辞呈，并在星期三离开中国前往东京，原因是在他申诉中国共产党渗入亚投行，对此表达关切后，担心自己的安全。

毕加博说，他在过去一个月，曾两次以书面形式明确表达对中国共产党影响力的担忧。

不过，报道引述亚投行内部人士称，毕加博的指控与他几年来在亚投行工作时所看到的情况不符，并认为这是反映个人观点且令人遗憾的描述（unfortunate characterisation）。

另外三名知情人士也对毕加博的指控提出质疑，称他们没有看到能证明共产党正在管理亚投行的证据。

毕加博星期四（16日）也在接受路透社电话访问时说：“有人建议我，短期内不要踏足中国。这是一个政府绑架两个迈克尔（康明凯和斯帕弗）的国家，我们可能对这类事情有点更加敏感或担心。”毕加博并没有说出谁建议他离开中国。

《金融时报》和《华尔街日报》引述亚投行内部文件和电邮内容报道，亚投行行长金立群告诉职员，管理层已得知毕加博的指控内容，并正在处理这一情况。

金立群也说：“我们承认这些评论可能会给我们所有在亚投行工作的人士带来不确定性。我们希望，你能和我们一起祝愿毕加博在未来一切顺利。”

在毕加博于推特批评亚投行后，中国驻加拿大大使馆在在官网回应时说：“有关个人对亚投行的言论纯属哗众取宠的炒作，是彻头彻尾的谎言。”

中国2013年10月首次倡议筹建亚投行，该行在2016年1月开业。

加拿大2018年3月在现任总理特鲁多执政时期正式加入亚投行。反对党保守党曾要求加拿大退出亚投行，并指亚投行是中国向太平洋地区输出威权主义的工具。