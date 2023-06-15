韩国议员吁中国开放赴韩旅游团

韩国最大在野党共同民主党籍议员团说，他们已向中方提出开放赴韩旅游团和松绑“限韩令”。

韩联社星期三（6月14日）引述民主党民生经济危机对策委员会消息报道，该委员会所属议员金太年、洪翼杓、高榕禛、洪起元、洪性国一行五人在星期一（12日）抵达北京，相继会见了中国外交部副部长孙卫东、全国人民代表大会外事委员会官员等相关人士，呼吁中方放开赴韩旅游团。中国政府在今年2月和3月分两批公布旅游试点国家名单，共计60个国家，韩国不在其列。

据委员会人士透露，五名议员还就“限韩令”提出松绑要求。议员们向中方转达了消除在华不公平待遇、恢复货款支付流程、保护知识产权等在华韩企的要求，并提议促进韩中签证便利化，扩大两国人员交流。

民主党星期三发布的消息，以“中国通”朴钉为首的七名该党议员从星期四（15日）起，直至18日对中国北京和西藏进行为期四天的访问，致力于扩大韩中文化交流。

除朴钉外，此次访华的议员还有都钟焕、金哲玟、柳东秀、闵炳德、金炳周和申贤荣。民主党民生经济危机对策委员会所属五名议员已于星期一抵京，展开五天访问行程。

在中国驻韩大使邢海明日前会见民主党党魁李在明时，以不点名方式批评韩国政府政策引发争议的背景下，民主党议员团先后访华引人关注。

据悉，上述七名议员两个月前收到中国政府的访问邀请，此次访华的费用将由中方承担。议员团将在北京与全国人民代表大会教育科学文化卫生委员会主任委员、国际友好联络会副会长等人士举行会谈，并在西藏同自治区人大副主任会晤，同时出席西藏旅游文化国际博览会。议员团说，文化艺术和旅游等问题对韩国国民和企业有着直接影响，他们将全力以赴促此次访华收获显著成果。