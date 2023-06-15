中国历史学家茅海建据报性骚扰罪成 判囚七个月

香港媒体报道，中国大陆著名历史学家、澳门大学教授茅海建因性骚扰女生，被澳门法院判囚七个月，缓刑两年。

《星岛日报》星期四（6月15日）报道，澳门大学学生刊物《橙报》去年7月曾刊文称，该大学人文学院一名男教授于冠病疫情期间邀请多位在读学生，在教职员宿舍聚餐。

文章没有点名男教授的身份，但称男教授在喝酒后，多次讲出具有性意味的言语，并抓住在场一名女生，试图触碰对方的胸部；该女生在事发后选择报警。

报道称，澳门法院近日对此案作出判决，并曝光了男教授的身份，原来是2015年起担任澳门大学特聘教授的茅海建。

《明报》引用网传的法院判决书称：“茅海建以直接正犯、故意及既遂方式触犯《刑法典》第164-A条所规定及处罚的一项‘性骚扰罪’，判处七个月徒刑，暂缓执行，为期两年。”

据《星岛日报》报道，自称案件女受害者在社交平台发文说，她已在星期二（6月13日）收到法院的判决通知，并说道：“这11个月追求正义的生活终于结束了”“感谢澳门的法律，终于给予了我应得的尊严”。

她的贴文据报获得不少网民留言支持。不过，有自称知情的澳门大学生发文反驳，称事发当日“茅老师简单拥抱了一下两位女同学，我师妹没有觉得有什么”，并“当庭作证没有性骚扰的事”，但法院“片面采信”另一女同学的说法。

茅海建本人至今没有回应此事。澳门大学星期三（6月14日）回复《星岛日报》询问时则说，茅海建已经离职，不清楚情况。

红星新闻星期三报道，网上关于茅海建的讨论在当天中午突然增多。报道没有阐明有关讨论，但称经查询发现，上海华东师范大学思勉人文高等研究院官网已把茅海建移出研究员名单。

公开资料显示，茅海建今年69岁，上海人，先后毕业于中山大学历史系、华东师范大学历史系（硕士）。他曾任中国社会科学院近代史研究所助理研究员、副研究员、研究员；北京大学历史学系教授等职。2008年4月至今，任华东师范大学历史系教授；2015年1月至今，任澳门大学特聘教授。

茅海建是清史专家，主要著作包括《天朝的崩溃：鸦片战争再研究》、《近代的尺度：两次鸦片战争军事与外交》、《戊戌变法史事考初集》、《从甲午到戊戌：康有为我史鉴注》，以及《戊戌变法史事考二集》等等。