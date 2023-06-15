上海青浦区发生3.1级地震 暂无人员伤亡

中国上海市青浦区星期四（6月15日）凌晨发生3.1级地震，目前暂无人员伤亡和建筑损坏报告。

综合观察者网和央视新闻客户端等报道， 中国地震台网15日凌晨消息，中国地震台网正式测定，6月15日凌晨1时39分在上海青浦区（北纬31.07度，东经121.09度）发生3.1级地震，震源深度八公里。

据上海市政府官方微信公众号“上海发布”消息，上海市地震局通报，这次地震距人民广场约40公里，根据区域构造特征、历史地震活动水平等判断，不会对上海市造成严重影响。截至目前，未接到人员伤亡和建筑物损坏的报告。上海市地震局将继续做好后续监测工作。

上海市地震局说，这次地震造成上海普遍有震感。15日凌晨​3时44分，上海市地震局现场工作队一行五人赶赴青浦震中现场。据报道，此次地震主要集中在上海市松江区、青浦区、虹口区、奉贤区、浦东新区、闵行区、普陀区、嘉定区、徐汇区、杨浦区等地，有轻微震感。

有网民称，“床明显在晃动”“持续了四五秒”“徐汇轻微有震感”，不过也有很多网民称，“在睡梦中完全没有感觉到”。

上海市地震局介绍，​​震中50公里范围内未发生过5.0级以上地震。震级最大、时间最近的3.0级以上地震是1991年2月17日的上海青浦3.0级地震，距震中四公里，未造成人员伤亡。