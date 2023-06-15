中国5月份青年失业率再创新高至20.8%

中国青年人失业率继续攀升，5月份16岁至24岁的青年人失业率上升至20.8%，比上个月多了0.4个百分点，再创下新高。

据中国国家统计局星期四（6月15日）在官网发布的消息，5月份全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平；16至24岁、25至59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。其中，16岁至24岁的劳动力失业率，比4月份的20.4%上升了0.4个百分点。

这是自2018年有该项统计数据以来的最高值。

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在记者会上，回答有关青年人就业形势的问题时说，总的来看，青年失业率处在高位。从总量看，初步测算，5月份16至24岁青年人总量大概有9600多万人。

付凌晖进一步说，在这9600多万人里，有很多是在校学生。因此，真正进入劳动力市场，寻找工作的只有3300多万人；当中，有2600多万人已经找到工作，大概有600多万人目前还在寻找工作。

他说：“现在大家对青年人失业总量情况有些误解，我们把这个数据给大家通报一下。目前来看，青年人当中失业的总共600多万。下阶段，随着经济持续好转，就业保持总体稳定有较好支撑。”

中国国家统计局发布的数据也显示，5月份社会消费品零售总额同比增长12.7%，比上月回落5.7个百分点，此前4月份该指标同比增长18.4%，比3月份加快7.8个百分点。

接受《华尔街日报》调查的经济师的预期中值显示，5月份零售额同比增长13.1%。

此外，5月份社会消费品零售总额环比增长0.42%。此前4月份环比增长0.49%。

中国国家统计局还发布，5月份全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比上月大幅回落2.1个百分点。