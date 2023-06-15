台民调：民众党支持度超国民党 成第二大政党

台湾民意基金会最新民调显示，民众党已超越国民党，成为台湾第二大政党。

台湾民意基金会星期四（6月15日）公布台湾民众最新的政党支持倾向民调，结果显示，民众党获得22.2%民意支持，超越国民党，成为台湾第二大政党。

调查结果显示，执政的民进党以24.6%民意支持继续保持领跑，领先民众党2.4%。国民党以20.4%名列第三，落后民众党1.8%。

民意基金会认为，上述民调结果传达一个重要讯息，台湾政党体系出现明显重组迹象，传统由民进党和国民党为主的实质两党政治，因民众党的崛起，形成三足鼎立的局面，将为2024总统与立委选情投下超级震撼弹。

从长期趋势看，有三点值得一提。第一，民进党这次只有不到二成五选民支持，等于回到去年12月九合一地方选举历史性挫败后的支持水平，民进党主席赖清德过去半年的辛苦努力付诸流水。

第二，国民党这次只获两成支持，内乱是最重要因素；总统提名争议愈演愈烈，党内分崩离析，鸿海集团创办人郭台铭阴影挥之不去，空拥有四都10县市地方执政版图，竟无济于事；再加上党提名总统候选人侯友宜初登板即遭遇乱流，整体表现不佳，党内甚至出现换侯声浪，也是国民党整体支持度下滑的重要因素之一。

民意基金会认为，民众党这次获22.2％民意支持，创下2019政党成立以来最高纪录，第五度超越国民党，成为第二大党，对2024总统与立委选情有相当助益；但民众党支持者经常来去如风，政党支持度起伏很大，何时能够稳定站上两成，是很大的未知数。

这次民意调查访问期间是6月12日至13日，对象是以全台为范围的20岁以上成年人，有效样本1080人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.98个百分点。