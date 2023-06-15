香港特首政策组专家组16日首次开会

香港特首政策组专家组星期五（6月16日）将在政府总部举行首次会议，56名专家将按组别分三组开会，每场会议一个半小时，由组长黄元山主持，另各设一位副组长协助。

据香港中通社报道，首次会议将以高质量发展为主题，除个别专家线上参与，大部分专家都现身政总，为香港发展畅所欲言、集思广益；政策组再根据特首施政方针的优先次序，为不同专家的研究成果进一步安排小组交流。

副组长、香港贸发局前研究总监关家明指出，特首政策组设定四个机制以善用专家组的研究及提议，除了每年会举行一至两次、较正式的全体专家分组会议，另有研究沟通专员机制、恒常研究的小组交流机制、研究成果对接机制。

关家明进一步解释，由于会议时间有限，政策组欢迎专家提供政策倡议的书面报告，并透露目前也有不少专家已提交报告。此外，组内也设有资深研究联络专员与不同专家对接，并将依据特首的政策方针、政策组的四个工作方向，按轻重缓急向特首报告并进一步召开小组会议，与相关领域专家深入交流。

至于首次会议定题高质量发展，另一名副组长、前中央政策组首席研究主任王春新说，这是国家发展重要战略，香港已具备创新技术、人才、资金、国际联系等驱动力，落实高质量发展不但能在本地推动经济、改善民生，还能以香港所长配合国家所需。至于如何发挥国际化优势、达成高品质对外开放，如何与大湾区内地城市合作在金融、创科领域开辟更大发展空间，值得专家组的共同探讨。