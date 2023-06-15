部分微博账号针对“地铁偷拍”事件号召网暴等被禁言

中国社交平台微博星期三（6月14日）通报，针对女子地铁诬告大叔偷拍事件，发现部分微博用户进行人身攻击、号召网暴，甚至攻击党媒央媒，这些账号因而被短暂或永久禁言。

微博当晚通过“微博管理员”账号发布通知说：“站方在巡查中发现，有少部分用户发布人身攻击、号召网暴、挑动群体对立、谣言不实信息等违规言论，且有个别用户恶意引战攻击党媒央媒，对此站方予以严肃处置。”

针对超出批评范畴的恶意侮辱谩骂、公开当事人线下身份、“人肉”当事人并号召集体举报、煽动他人攻击等违规行为，微博均按照网络暴力行为予以处置，共拦截清理违规内容3798条，对115个违规用户予以禁言七天至永久禁言处置。

微博也清理煽动性别对立、挑动群体矛盾的违规内容1712条，对32个违规用户予以禁言七天至永久禁言处置。

针对“英国驻华使馆关注事件当事人”等不实信息，微博清理违规内容439条，对17个用户予以禁言七天至永久禁言处置。

微博也清理恶意引战攻击诋毁央媒党媒的违规内容2076条，对48个违规用户予以禁言七天至15天处置。

一名女子6月7日在广州地铁上怀疑被偷拍，要求查看对方手机。对方拿出手机自证清白后，女子仍发微博，表示遇到了“猥琐男”，并将该名男子的照片和视频发上网。

女子后来删除所发博文，但视频已经传播开来。大叔的儿子邓先生在网络上发现其父的照片后，11日在广州鹭江站派出所报警，要求女子道歉。

女子最终向男子一家道歉，并在同一天晚间在微博上公开发文道歉，表示已经深刻认识到这起事件给当事人带来的伤害。邓先生说：“她还是名学生，公开道歉就好，不想影响她太多。”