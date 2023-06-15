中国故宫博物院将禁止未经允许商业性拍摄

中国北京故宫博物院将从6月30日起，禁止未经允许下进行各类表演、采访、宗教活动、商业性拍摄等非参观游览活动。

故宫博物院星期四（6月15日）在官网发布公告称，6月30日起正式施行《故宫博物院参观须知》(下称《参观须知》)。《参观须知》明确禁止在博物馆范围内吸烟、攀爬古建筑、陈设文物、假山石、古树名木等；禁止触摸、刻划、涂污古建、文物和展品。

《参观须知》也明确禁止在展厅内开展自媒体直播、录播活动；禁止在展厅内饮食、架设画架；禁止在展厅内使用闪光灯、自拍杆及支架类摄影器材拍摄；未经故宫博物院允许，禁止进行各类表演、宣传、采访、社会调查、宗教活动、售卖商品或服务、商业性拍摄等非参观游览活动。

同时，《参观须知》指出，如有以上或其他影响古建、文物、观众安全及参观秩序的行为，故宫博物院有权劝阻和制止。对情节严重者，该院将记录“不文明游客信息”并报文化和旅游主管部门，一经形成“旅游不文明行为记录”，将在相应期限内禁止其入院参观；对涉嫌违法行为的将交由公安机关处理。

此外，故宫博物院同日还公布《故宫博物院禁止携带物品目录》，其中包括各类文物及仿制品、字画等艺术品；风筝、气球以及“低慢小”无人机、航拍器等可能影响社会秩序或公共安全的升空类物品；折叠椅、野餐垫等露营装备；滑板车、自动平衡车、自行车、轮滑、儿童三轮车、野餐车、营地车、手拖车、带座椅的行李箱、拖挂车等；除持工作证明的导盲犬外的其他动物；滑轨、摇臂、反光板、落地式三脚架、稳定支架等商用摄影、摄像器材。