美投行放弃部分中国公司赴港IPO交易委托

美国媒体报道，国际投资者对中国首次公开募股（IPO）交易的信心严重恶化，促使投行纷纷退出潜在上市交易，就连小型IPO也很难推销出去。

《华尔街日报》星期四（6月15日）报道，据提交给香港证券交易所的文件显示，高盛集团今年已经放弃了几宗香港IPO的委托，其中包括一家皮肤药公司和一家医药产品在线平台的IPO交易。美国银行已放弃参与太阳能电池板逆变器生产商古瑞瓦特即将进行的IPO。

报道称，投行在接到IPO委托后很少放弃。投行的上述做法反映出，对于希望在境外证券交易所上市的中国企业来说，市况非常艰难。根据截至5月31日的官方数据，有近90家公司在香港交易所主板的上市申请正在处理中。但股价下跌、美中政治紧张局势加剧以及中国经济复苏乏力，这些因素已经令许多全球投资者望而却步。

今年以来，香港新股和二次上市活动的筹资总额只有20.5亿美元（下同，约27.5亿新元），较上年同期下降12%，与香港过去几年的IPO规模相差甚远。数据供应商Dealogic的数据显示，年内相关交易的平均规模约为8000万美元。

Jennison Associates的新兴市场基金经理阿尔伯特·郭（译名，Albert Kwok）说：“别提IPO了，公司可以赴港IPO，但我认为它们无法获得接近理想水平的估值。”

据《华尔街日报》报道，近期即使是具有明显卖点的小型IPO也处境不佳。生产一种减肥咖啡的巨星传奇在启动香港IPO后，上周宣布延迟上市；该公司原本希望通过此次IPO筹资1.018亿美元。巨星传奇的联合创始人是台湾流行歌手周杰伦的母亲，拥有一档由周杰伦主演的真人秀节目以及以周杰伦为中心的其他活动和内容的知识产权。

高盛选择退出了中国院外医药服务平台药师帮股份有限公司，以及专注于皮肤病治疗领域的上海科笛集团的IPO。

据知情人士称，总部位于美国纽约的高盛认为，目前的市场需求太疲弱，这些公司的上市表现不会太好。4月份，高盛还退出了在北京第四范式智能技术股份有限公司IPO中担任的整体协调人的角色，这家人工智能公司在3月份被美国商务部列入出口黑名单。

上述知情人士说，高盛建议药师帮和科笛集团等到市况好转时再上市，但这两家公司最终选择继续推进上市计划。科笛上周设定了香港IPO的发行价，共筹集5940万美元。这一IPO定价接近指导价格区间的低端。由美国投资公司Tiger Global Management支持的药师帮正计划星期四开始招股。

总部位于深圳的太阳能产品公司古瑞瓦特去年推迟了上市计划，目前正计划重启IPO。美银美林曾是古瑞瓦特IPO的协调人，但不再参与目前的交易。

许多交易撮合者现在认为今年的IPO市场前景暗淡，而在今年初，也就是中国取消动态清零政策后，他们对前景一度感到乐观。这些人士称，交易回归的先决条件包括，中国的政策刺激，其他地方的股票价格持续上涨，以及美国利率走势更加明朗。