台媒：侯友宜和朱立伦幕僚曾因党内整合问题起口角

台湾在野国民党总统参选人侯友宜被征召以来，民调持续下滑，在党内势力整合方面也面临重重障碍。有台媒报道，侯友宜和国民党主席朱立伦双方幕僚曾因迟迟未能整合党内力量而爆发口角争执。

台湾《上报》星期三（6月14日）晚发出的报道称，尽管民进党深受性骚扰吃案（压下案子）风波重创，国民党也没因此获利。侯友宜民调不仅没有起色，甚至在新北市板桥幼儿园喂药事件后持续下滑，支持度在三名总统候选人中垫底。同时，侯友宜至今仍无法整合鸿海创办人郭台铭、高雄前市长韩国瑜以及南部的支持力量，侯友宜拜会两人的行程迟迟未能实现。

有消息透露，侯友宜上月底南下高雄出席活动时，一度传出有望能与郭台铭和韩国瑜会面，但郭台铭临时改变行程，韩国瑜也因在海外无法赶回台湾，就连侯友宜期望任命前立法院长王金平担任竞选总部主委的人事安排也碰上钉子。

据台湾中央社上周报道，王金平曾以自身与侯团队不熟、担心磨合问题为由拒绝了侯的邀请，但也建议侯邀请郭台铭出任。

为此，侯友宜和朱立伦双方幕僚曾在某次内部会议上起了严重口角冲突，彼此怪罪对方要负起整合责任。侯友宜幕僚称，朱曾答应征召侯后会帮忙处理整合郭台铭和韩国瑜的问题，但为何侯至今仍无法与两人会面。除了整合问题，侯本人也对国民党区域和不分区立委候选人的安排自有想法，但朱幕僚则说，立委提名是党主席的权责，“朱立伦是主席他说了算”，双方最后不欢而散。

另一名党内人士透露，近日朱立伦与友人私下聚会时，席间被问及接下来该如何整合郭台铭及韩国瑜的问题时，朱则耐人寻味地冷回了一句话称：“必须要有权力的人才能解决”。这名人士认为，言下之意就是，侯身为“主帅”，应多负起责任处理党内整合棘手难题。

据台湾《联合报》报道，侯友宜星期四（15日）反驳上述消息，称每个会议都会有不同意见跟相法，国民党本来就有民主自由讨论的DNA氛围，大家会整合一致，往同样目标向前走。