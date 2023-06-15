港府称现阶段不考虑立法强推器官捐赠

香港一名立法会议员建议特区政府修改器官捐赠机制，使捐赠者生前表明的捐赠意愿具有法律效力。医务卫生局认为，在社会没有充分共识前，不适合考虑立法强制推行器官捐赠。

据香港中通社星期四（6月15日）报道，香港医务卫生局长卢宠茂说，器官捐赠是无私大爱行为，但这项议题应透过加强教育及宣传来推展，因此现阶段并不适宜考虑立法强制。

他称，对于此类具争议性的议题，在社会没有充分共识前，以立法方式强制推行器官捐赠，更可能适得其反，令有意捐赠器官的人士却步，需审慎考虑。因此，港府现阶段没有计划以立法形式赋予中央名册法律效力。

卢宠茂说，医卫局、卫生署和医管局一直在与多个专业的社区伙伴合作，从不同途径、不同范畴推广器官捐赠，务求在社会上建立接受和推崇器官捐赠的文化，提升市民捐赠器官的意识和意愿。

香港医务卫生局上个月通报，发现器官捐赠登记系统有不寻常的取消现象。数据显示，在2022年12月至今年4月的五个月期间，共有5785个取消登记的申请，当中2905个是从未登记，却申请退出或重复取消的无效取消申请。当局怀疑有人破坏器官捐赠登记系统，扰乱中央名册的代表性及增加政府人员行政负担。

对此，香港民建联立法会议员葛珮帆星期三（14日）建议港府修改机制并参考遗嘱的模式，使器官捐赠者在生前所表明的捐赠意愿具有法律效力。