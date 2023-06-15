中国总理李强将访问德法两国

中国国务院总理李强将从星期天（6月18日）起，先后访问德法两国。

中国外交部星期四（15日）在官网宣布，应德国总理朔尔茨、法国政府邀请，李强将于6月18日至23日对德国进行正式访问并举行第七轮中德政府磋商、对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。

外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，李强上任后首访首站选在德国，充分体现中国对中德关系的高度重视。

汪文斌介绍，中德政府磋商机制由两国总理共同主持，是中德合作的超级发动机。此次李强率团参加第七轮中德政府磋商，对双方各领域务实合作全面盘点推进。李强也将出席第11届中德经济技术合作论坛，并同两国经济界代表深入交流。

他也说，面对国际局势动荡、全球经济复苏乏力，中国期待同德国进一步深化和拓展中德关系，一道向世界发出加强对话合作，坚持互利共赢，携手应对挑战的积极信号，为推动世界经济繁荣发展，维护国际和平稳定注入正能量。

对于李强访法，汪文斌说，李强上任后首次出访选择法国，体现了中国对中法关系的高度重视。

汪文斌介绍，此访旨在加强沟通协调，推动中法全面战略伙伴关系不断发展，为中欧关系健康稳定发展作出新贡献。

中国国务委员兼外长秦刚上个月8日曾访问德国、法国、挪威三国，是他去年底掌舵外交部后首次出访欧洲，被视为是在为李强担任总理后的首次外访敲定细节并铺路。