港媒：欧盟缩减涉助俄军中企制裁名单

香港媒体报道，欧洲联盟已缩减涉援助俄罗斯军方的中国企业制裁名单。

香港《南华早报》星期四（6月15日）引述数名知情外交官和官员报道，这份制裁初选名单原有八家中国企业，目前减至剩下三家，但具体数量尚未确定。

这是欧盟对俄罗斯实施第11轮制裁配套的部分措施，旨在惩戒俄罗斯入侵乌克兰。

彭博社上星期四（8日）引述知情人士报道，中国外交官近几周在布鲁塞尔和北京与欧洲外交官会面，以说服欧洲官员放弃对涉援俄军方的中企实施制裁。

《南华早报》报道，中欧官员在布鲁塞尔会谈后，五家中国企业暂时从制裁名单被剔除。中方说，他们将尽力确保中国公司停止转售欧洲制造的高科技产品，使其为俄罗斯军方所用。

保留在制裁名单的三家企业是在中国营运的俄罗斯实体。如果中国公司持续向俄罗斯军方出售欧洲制造的高科技产品，将很快再被纳入制裁名单。

两名欧盟外交官说，这项安排可被视为检验中国是否有诚信。

在中国驻欧盟使团团长傅聪公开申诉布鲁塞尔并未提呈证据证明这些企业援助俄罗斯军方，中欧官员就欧盟放弃对涉援俄军方的中企实施制裁进行会谈。中方称，若有中国企业面对任何形式的制裁，他们威胁将予以报复，但也表明如果欧方能提出证据，将协助欧盟阻止这些公司援助俄罗斯军方。