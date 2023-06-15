四川省长吁企业带动就业：可招可不招的要招

中国四川省长黄强谈及就业问题时，鼓励四川企业在带动就业等方面展现更大担当，“可招可不招的要招、可多可少的多招、可早可晚的早招”。

据澎湃新闻报道，黄强星期三（6月14日）在全省高校毕业生等青年就业创业工作推进会上说，当前是暂时还没有找到工作的孩子们最需要帮一把的时候。他鼓励企业发挥自身优势，在加快发展的同时，用好就业支持政策，在带动就业等方面展现更大担当。

他说，要全面摸清就业底数，不漏一人并持续跟踪；促进市场化就业，全面落实惠企政策补贴，加大省重点工程项目以工代赈实施力度；加大机关事业单位、国有企业和基层医疗卫生、养老服务、乡村振兴等政策性岗位资源挖掘力度，吸引更多毕业生向基层一线、艰苦边远地区流动。

黄强还提到，要着力缓解就业结构性矛盾，加快供需匹配的人才培养模式改革，优化学科专业设置，加强思想政治教育，引导学生从实际出发选择职业和岗位；提高资金政策效益，严打截留套取资金、虚报冒领补贴等行为，提高培训招聘实效性；要加强领导压实责任，强化真金白银政策落地落实，用年轻人喜闻乐见的方式讲好就业典型故事，共同推动各项目标任务如期完成。

今年四川省应届高校毕业生近63万人，再创历史新高。中国国家统计局星期四（15日）公布的5月份16岁至24岁的青年人失业率上升至20.8%，也再创下新高。

为强化高校毕业生等青年群体就业服务，四川省从6月6日至9月13日在全省范围内开展“百日千万招聘专项行动”，聚焦高校毕业生等青年，兼顾其他各类群体求职需求，开展不同定位的特色招聘。