帕劳以中国船只进入专属经济区为由邀美军进驻

太平洋岛国帕劳总统惠恕仁（Surangel Whipps Jr）说，中国船只近期多次进入帕劳专属经济区，已要求美国军队加强在该水域巡逻。

惠恕仁星期三（6月14日）在日本东京接受路透社专访时说，帕劳欢迎美国加强在帕劳的军事存在，除了美国在帕劳部署的现有海岸警卫队和民事行动小组之外，也欢迎美军驻扎。

他说：“无论如何，无论发生什么，我们都将处于中心位置，所以我们受到保护是很重要的……为了获得和平，你必须展示力量。”

惠恕仁称，帕劳上个月在附近海域发现中国船只，这些船只似乎在帕劳建造的光纤电缆附近进行勘测。他表示，自己将在11月举行的太平洋岛国论坛领导人会议上提出上述问题。

对此，中国外交部发言人汪文斌星期四（15日）在新闻发布会上说，中国相关船只在有关海域避风，未进行任何海洋勘察和调查活动。中国已就此通报相关国家。他称，中国一贯遵守国际法和国际关系基本准则，始终严格要求中国船只依法行使航行自由权和开展科考活动。

他称，中国一贯主张各方应当多做有利于太平洋岛国和平发展和稳定的事情。同时也认为，国与国之间开展安全合作不应针对第三方。

帕劳、密克罗尼西亚和马绍尔群岛等太平洋岛国在二战后与华盛顿签订了为期数十年的协议。根据协议，美国对太平洋岛国负有防卫责任，美国也定期向这些国家提供经济援助。

路透社报道称，中国近年来一直寻求加强在太平洋岛国的安全部署，去年4月与所罗门群岛签订了一项安全协议，引起美国、澳大利亚和新西兰的担忧。美国等西方国家认为，这项安全协议将允许中国在所国部署军队。

随后，美国于去年5月和巴布亚新几内亚达成了一项防务合作协议。