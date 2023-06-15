马办邀陆生赴台费用据报直逼高档旅行团费用

台湾媒体披露，马英九基金会邀请中国大陆学生赴台的费用为每人13万5000元（新台币，下同，5895新元），直逼高档旅行团费用。

据台湾《自由时报》星期四（6月15日）引述消息人士报道，马英九计划邀请北京、清华、复旦、武汉、湖南五所大学50名学生，于7月中旬在教授陪同下访台，并准备与台湾五所大学交流。

不过，考量到人数过多有维安风险，马办遂与中国大陆方面进行沟通，将人数从每校10人，降为六至七人，最终向台湾教育部送件申请赴台的人数为37人。

中国大陆交流团预计将展开九天八夜访台行程。他们也将参访桃园两蒋陵寝、台中歌剧院、南投日月潭、花莲太鲁阁等地。知情人士称，食宿总经费约500万元，由基金会自行负担，换算一人要13万5000元，算非常高档的旅行团。

综合壹苹新闻网和Yahoo新闻报道，马英九基金会执行长萧旭岑通过新闻稿回应时，指官员放消息给媒体，并认为此举显示官员不了解台湾人民的疾苦。

萧旭岑说，疫情过后在台湾旅游费用极高，而蔡英文政府至今不愿开放陆客赴台观光，使在台旅游价格飙升，并称尤其在暑假期间，民众的旅游需求更加旺盛，希望蔡政府能够关心民众的需求，针对这一问题做出解决方案。他也反问：“难道随行陪同的台湾师生和工作人员不需要花钱吗？”

萧旭岑也批评民进党政府一下子指控陆生赴台统战，一下子又放消息给媒体说赴台旅游，到底是统战还是旅游，搞得大家很乱。