罗智强：对国民党义务不应凌驾于政党轮替目标

国民党籍前台北市议员、立委参选人罗智强说，自己虽然对国民党抱有情感和义务，但这不应凌驾于下架民进党的目标，无论是国民党总统参选人侯友宜或民众党总统参选人柯文哲当选都是次要问题。

据台湾《上报》报道，罗智强星期四（6月15日）早上接受《千秋万事》节目专访时说，自己将筹组“政党轮替大联盟”对抗民进党的“民主大联盟”。他表示，虽然自己是国民党提名的立委参选人，对国民党有情感和义务，但这并不能凌驾于政党轮替的目标。

他说，无论是侯友宜、柯文哲还是其他人当选总统，这些都是次要问题，首要问题是能不能政党轮替。也许不是国民党重返执政，或是要筹组联合政府，但民进党一定要下台。

罗智强认为，现阶段就是让柯文哲和侯友宜各自去冲，看看谁才能成为促成政党轮替的战将，让大家检验他们的民调、选民支持、制衡能力和愿景政策等，不然两人合作也可以。

罗智强坦言，若他现在要出1000万元（新台币，约43万新元）押谁会赢得总统，他一定会赌台湾副总统、民进党总统参选人赖清德赢。他因此呼吁侯友宜和柯文哲两人要赶快团结，同时也向蓝营支持者喊话，“弃保是OK的，千万不要投废票”。

罗智强更狠批国民党主席朱立伦没有能力整合国民党，民众骂朱也没有用。

罗智强也在节目结束后发声明，表示很多人误会他的意思是“不支持侯友宜”，他要表达的意思是，侯友宜要努力去证明自己是最能带领第三次政党轮替的人，柯文哲也要努力去证明这一点。他强调，“政党再不轮替，台湾就完了”，“在野继续互斗，赖清德就稳了”，这才是他倡议政党轮替大联盟的原因。

侯友宜上个月接受国民党征召后，民调每况愈下，在三名总统候选人中垫底。而国民党内不看好侯友宜的情况早已显现。台中市议员黄健豪本月8日质询台中市长卢秀燕时，就多次提到“卢侯配”，要卢秀燕去中央照顾台中；台北市议员、士林大同立委参选人游淑慧也曾公开表态希望得到柯文哲的支持，并表示大多数国民党立委参选人都希望获得柯文哲支持。