中国称将坚持多边主义 与各方共同办好亚投行

针对加拿大正调查亚洲基础设施投资银行（AIIB），并将冻结与亚投行的关系，同时调查亚投行由中国操控的指控的提问，中国外交部发言人回应称中方愿同各方共同坚持多边主义，办好亚投行。

中国外交部发言人汪文斌星期四（6月15日）在例行记者会上说，亚投行成立七年多来，在各成员共同努力下，坚持国际性、规范性、高标准运营，在机构建设、战略政策、投资业务等方面取得一系列重要成绩，得到国际社会广泛认可。

汪文斌称，关于有关职员辞职的具体问题，可以向亚投行询问。亚投行在职员招聘和管理当中，坚持公开、择优、透明原则，职员来自65个国家和经济体，其雇主口碑得到普遍肯定。

他并说，中方作为亚洲行最大股东，将继续同各方一道，坚持多边主义，共同支持亚投行，办好亚投行，为亚洲及全球基础设施建设和可持续发展作出积极贡献。

亚投行一名加拿大籍高管以银行被共产党主导等为由宣布辞职。加拿大官方之后宣布，暂停与亚投行之间的联系，并对关于亚投行被中国共产党主导的指控展开调查。

亚投行的加拿大籍通讯部门主任毕加博（Bob Pickard）星期三（14日）发推文称，自己已递交辞呈，并称亚投行被共产党员主导，存在有毒文化。

亚投行在官网声明中说，接受毕加博的辞呈，并指毕加博“最近对银行的公开评论和描述毫无根据，令人失望”。

据路透社报道，在毕加博宣布辞职后，加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）对记者说：“加拿大将立即停止在亚投行所有政府主导的活动。我已指示财政部立即对被提及的指控，以及加拿大参与亚投行的情况进行审查。”