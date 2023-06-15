中国盲盒经营者不得向未满8岁者销售盲盒

中国官方颁布了有关盲盒行业的通知，当中提到盲盒经营者不得向未满8岁未成年人销售盲盒。

据中国国家市场监管总局网站星期四（6月15日）发布的消息，这份名称为《盲盒经营行为规范指引（试行）》（简称《指引》）的通知，已经在6月7日举行的市场监管总局第10次局务会议通过。

《指引》共有29条，其中提到法律法规明确规定禁止销售、流通的商品或者禁止提供的服务，不得以盲盒形式进行销售或者提供。同时，药品、医疗器械、有毒有害物品、易燃易爆物品、活体动物等在使用条件、存储运输、检验检疫等方面有严格要求的商品，不得以盲盒形式销售。

食品、化妆品，不具备保障质量安全和消费者权益条件的，也不应当以盲盒形式销售。

此外，《指引》要求盲盒经营者不得向未满8周岁未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品，应当确认已取得相关监护人的同意。鼓励地方有关部门出台保护性措施，对小学校园周围的盲盒销售模式包括距离、内容等进行具体规范。

中国国家市场监督管理总局说，出台《指引》意在引导规范经营者减少交易中的信息不对称，降低盲盒经营中的射幸属性，切实保障消费者的知情权和选择权。盲盒经营属于消费新业态、新模式，具体形式复杂多样，虽然《指引》进行了概括定义，但是否属于盲盒，容易存在认知上的模糊地带，需要结合实践予以判断。