美国前国务卿亨利·基辛格称美中两国都已“站在悬崖顶上”(at the top of a precipice),如果当前的紧张关系持续,台海可能爆发军事冲突。

据彭博社6月15日报道,基辛格接受彭博新闻社总编米思伟(John Micklethwait)采访,当被问及北京对台动武的可能性时,作出上述表述。

基辛格说:“就当前的关系轨迹而言,我认为有可能发生军事冲突,但我也相信当前的关系轨迹必须改变。”

彭博社的报道称,刚过百岁生日不久的基辛格这番对美中关系的评论,可能是他迄今最为悲观的表态。

基辛格说,缓和对峙局面需要北京和华盛顿共同行动,而现在双方都已站在了悬崖顶上。

他说,仍然不能判断美中紧张关系最终的结局,因为双方还没有真正参与他建议的那种对话。但有一件事可以确信,那就是中美这两个超级大国之间的战争不会有赢家,用他的话讲,“要赢就得付出超大代价”(winnable only at costs that are out of proportion)。

“这是一个特殊局面,一个国家的最大威胁是另一个。中国觉得美国是最大威胁,美国认为中国才是最大威胁,” 他说。