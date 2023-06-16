【视频】中国球迷闯入球场拥抱梅西 导致比赛一度中断

（视频来源：新浪微博@萨村小推）

在北京举行的阿根廷与澳大利亚的国际足球友谊赛上，一名中国球迷冲入场内拥抱阿根廷球星梅西，导致比赛一度中断。

闯入场内拥抱梅西（左）的中国球迷被多名安保人员抬出了球场。（法新社）

据极目新闻报道，世界杯冠军阿根廷国家足球队星期四（6月15日）晚在北京工人体育场以2比0击败澳大利亚国家足球队。身穿10号球衣的梅西踢满全场，并在开赛仅81秒就闪电般攻破对手球门。

身穿10号球衣的梅西踢满全场，并在开赛仅81秒就闪电般攻破对手球门。（法新社）

比赛中上演了一幕插曲，一名身穿阿根廷队服的中国球迷冲入球场，拥抱了梅西，并狂奔大半场与门将马丁内斯击掌，最终被多名保安抬出了球场。

6月15日阿根廷与澳大利亚的比赛中，一名球迷冲入赛场内拥抱阿根廷队球员梅西。（中新社）

这名球迷回到看台后，面对视频镜头称，因为特别想见梅西，发现现场安保不算严密，所以冲动地从看台上跳了下去。他承认自己的行为非常不好。

闯入球场的球迷兴奋地与梅西拥抱。（新华社）

北京110当晚回应极目新闻记者称，会有相关部门依实际情况开展工作进行处理，但具体如何处理不清楚。

湖北易圣律师事务所合伙人律师袁三慧说，该球迷的行为违反了《治安管理处罚法》。《治安管理处罚法》第二十四条规定，对实施扰乱大型群众性活动秩序行为的违反治安管理行为人处警告或者200元（人民币，约37.5新元）以下罚款；情节严重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。同时可以责令其12个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。