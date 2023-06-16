香港政府强烈反对美贩运人口报告

针对美国发表年度贩运人口报告将中国香港列为较差的“第二类”，香港特区政府表示强烈不满和坚决反对，称在香港贩运人口从来不是普遍存在的问题。中国外交部驻港公署斥责该报告毫无公信力。

美国国务院当地时间星期四（6月15日）发表年度贩运人口报告，将香港从”第二类观察名单“升级为”第二类“，指香港未完全达到消除人口贩运的最低标准。

香港政府星期五（6月16日）在官网发布新闻公告，称美国的人口贩运报告所作的评论毫无事实根据，表示在香港，贩运人口从来不是普遍存在的问题，也无任何迹象显示犯罪集团以香港作为贩运人口的目的地或中转站。

报告根据政府打击人口贩运问题所作出的努力，把各国分为四类：第一类是最好的，而第三类是最差的，中间的两个类别是第二类和第二类观察名单。排在第三类的国家可能会受到制裁以及在获得美国和国际外国援助的机会时受到限制。

中国外交部驻港公署发言人星期五也发表声明，敦促美方停止发布满纸荒唐的报告，称美报告把人权当作“污名工具”，充满政治偏见，毫无公信力可言。

驻港公署发言人表示，香港国安法实施以来，香港重整行装再出发，法治得到捍卫，正义得到伸张，香港重新成为全球最安全的城市之一。美国对相关事实视若无睹，强行借所谓贩卖人口抹黑香港国安法，自说自话、自我催眠，充分说明了何为“永远叫不醒装睡的人”。

香港政府发言人补充说，美国在报告中就香港国安法的言论纯属对香港的政治抹黑。香港国安法清晰地订明四类危害国家安全的罪行，以及构成有关罪行的元素、刑罚、减刑因素和后果。香港执法部门根据证据、严格依照法律，就有关人士的行为采取执法行动。