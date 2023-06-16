中国外交部驻港公署：欧洲议会以港遏华注定失败

针对欧洲议会通过一项呼吁立即释放《苹果日报》创始人黎智英、废除香港国家安全法决议，中国外交部驻港公署表示强烈抗议，称欧洲议会肆意践踏国际法原则和国际关系基本准则。

据路透社报道，欧洲议会星期四（6月15日）通过决议，呼吁香港立即释放《苹果日报》创始人黎智英、废除国家安全法，并呼吁制裁香港特首李家超。该决议称，自《国家安全法》实施以来，香港的基本自由、法治和司法独立性出现了令人担忧的恶化。

针对上述决议，中国外交部驻港公署星期四晚发布声明，称欧洲议会粗暴干涉香港事务和中国内政，肆意践踏国际法原则和国际关系基本准则，外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对，予以严厉谴责。

声明称，黎智英等犯罪分子勾结外部势力危害国家安全，特区司法机关严格依法公开审判，是捍卫香港国安法权威的必要之举，有关案件仍在审理之中，程序公开合法，无可指摘。

中国外交部驻港公署发言人指出，欧洲议会政客是利用香港问题造势作秀，假借“人权”“民主”“自由”之名恶意诋毁香港国安法和特区法治。

发言人称，叫嚣制裁中方官员，为违法犯罪者开脱说项，是因为不能再从香港“之乱”中浑水摸鱼，又被香港“之兴”刺痛神经，才疯狂对香港“之治”攻击抹黑。是一场拙劣的政治表演。

发言人称，少数外国政客的政治戏码动摇不了特区政府依法治港、惩治犯罪的坚定决心。“我们正告欧洲议会政客认清形势，摆正位置，改弦易辙，收手噤声，立即停止包庇美化违法犯罪分子的徒劳之举，立即停止威胁制裁的霸凌行径，立即放弃以港遏华、不自量力的痴心妄想！”