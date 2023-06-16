盖茨基金会为北京药物研发中心捐赠5000万美元

美国微软创始人比尔盖茨访华次日，盖茨基金会承诺为位于北京的全球药物研发中心捐赠5000万美元（6685万新元）。

据《新京报》报道，比尔盖茨星期四（6月15日）在全球药物研发中心（Global Health Drug Discovery Institute，GHDDI）发表演讲，指出要以创新之力，应对全球挑战。

比尔盖茨在演讲中说，虽然在过去四年，冠病疫情、气候变化、饥荒等给全世界带来前所未有的健康与发展挑战，但他仍然保持乐观。世界在挽救儿童生命方面取得了令人惊叹的进展，科学技术也在解决难题方面展现了前所未有的潜力，例如mRNA疫苗技术使预防结核病和疟疾等疾病的疫苗成为可能。

他强调，只有政府、学术、商业和慈善组织等社会各界广泛参与到这个过程中，才能解决这些全球挑战。

盖茨基金会同日宣布继续携手北京市政府和清华大学，未来五年向GHDDI提供5000万美元捐赠，以支持该机构开发拯救生命的药物。

北京市政府也承诺提供同等规模的资金支持，清华大学将继续在科研平台建设与共享、成果转化、人才培养等方面支持GHDDI发展。

这笔资金将用于加强GHDDI的药物研发能力，重点帮助中低收入国家中面临传染病风险更大的脆弱人群。

GHDDI于2016年在北京成立，是由比尔及梅琳达·盖茨基金会、清华大学和北京市政府联合创办的一所独立运营、非营利性质的创新药物研发机构。

比尔盖茨星期四下午也与北京市长殷勇会面。据路透社消息，比尔盖茨星期五将与中国国家主席习近平会面。