美光继续深耕中国市场 将在西安工厂投资43亿元

在中国当局的禁购令颁布近一个月后，美国内存芯片制造商美光星期五（6月16日）表示将继续致力于在中国市场运营，并宣布将在西安工厂投资43亿元人民币。

“Micron美光科技”公众号星期五发文称，美光计划在未来几年，对其位于西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币（8亿零600万新元）。

文章还说，美光已决定收购力成半导体（西安）有限公司（力成西安）的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房，并引进全新且高性能的封装和测试设备，以期更好地满足中国客户的需求。

美光称，此次宣布的新厂房将引入全新产线，用于制造移动DRAM、NAND及SSD产品，以强化西安工厂现有的封装和测试能力。

美光中国区总经理吴明霞表示，收购力成西安资产使美光西安能够直接运营所有封装测试业务。

据美光与力成西安之前达成的协议，力成西安的设备自2016年以来一直在美光全资的厂房中运行，协议目前已到期。

美光预计，收购力成西安的项目将在约一年内完成，需获得中国监管部门批准。

文章还说，美光将与力成西安1200名全体员工签署新的劳动就业合同。新的投资项目还将增加500个就业岗位，使美光在中国的员工总数增至4500余人。

美光总裁兼首席执行官梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）说，美光扎根中国二十年来，与客户建立了深厚的关系，将继续支持客户的创新和发展，“该投资项目彰显了美光对中国业务及中国团队成员坚定不移的承诺。”

中国在5月底以国家安全风险为由，禁止关键信息基础设施行业的某些本土公司从美光科技采购存储芯片。该禁令会影响美光科技在中国的部分销售，该公司每年有约30亿美元的销售额来自中国。