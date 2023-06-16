中国北方高温天气破纪录 官方进行电力应急演练

中国北方多个城市出现破纪录的高温天气，电力系统备受压力。为了应对，官方举行了大规模的电力应急演习。

路透社星期五（6月16日）消息，报道称，今年3月以来中国的气温一直高于正常水平，专家预测，全国各地的极端天气状况可能比去年夏天更加严重。中国去年夏天经历了60年来最严峻的高温天气，导致多地限电、停工。

据央视新闻报道，中国中央气象厅星期五发布了一系列高温预警。首都北京星期五（6月16日）气温达到39.4摄氏度，天津气象台也发布了红色高温预警，预计气温将达到40摄氏度。星期四（6月15日），石家庄成为了今年首个达到40摄氏度的省会城市。河北的张家口和承德市，也分别打破了6月份的气温记录。

据路透社报道，持续的高温天气已经让中国的电网运营处于高度警戒状态。中国国家能源局星期四（15日）在中国华东区域举办跨省区大面积停电事件应急演练，有上海、江苏、浙江、安徽、福建等五地的电力管理部门、能源监管机构、相关发电企业等近30个部门和单位参加。

这是中国国家能源局首次举办跨省区大面积停电事件应急演练，也是迄今为止针对电力突发公共事件开展的规模最大、范围最广、针对性最强的一次联合应急演练。

为上海和杭州等经济重点城市供电的华东地区电网，预计今年夏季的峰值负荷将超过397吉瓦（GW）。根据国际可再生能源机构（IEA）2021年的数据，这一数字高于日本的总发电能力。

上海的国有能源和自来水公司星期四也发布措施，以满足夏季的电力和用水需求。