中国官方承诺抓紧出台扩大消费政策并扩大毕业生就业渠道

中国国家发展和改革委员会承诺，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，扩大高校毕业生等就业渠道，并更大力度吸引和利用外资。

据澎湃新闻报道，国家发展改革委新闻发言人孟玮星期五（6月16日）在新闻发布会上说，从国内外发展情况看，在经济恢复的过程中，一些领域出现暂时性波动是正常的，但整体上看，经济运行保持恢复态势。

孟玮坦言，当前市场需求有所不足、内生动力有待增强，但她也说，这些压力和挑战不会改变中国经济长期向好的大势。

中国发改委公布，下一步将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，持续改善消费环境，释放服务消费潜力；稳定汽车消费，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造，大力推动新能源汽车下乡。

他们也将强化就业优先导向，扩大高校毕业生等就业渠道，多渠道增加城乡居民收入，切实保障和改善民生。扎实推动重点领域改革，更大力度吸引和利用外资，稳住外贸外资基本盘。

中国发改委也承诺，将加快实施“十四五”规划102项重大工程，推动能源、水利、交通等重大基础设施以及新型基础设施建设，发挥政府投资和政策激励的引导作用，有效激发民间投资活力。

此外，发改委也将加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，着力突破短板领域，做大做强优势领域。抓好粮食生产和重要农产品供应保障，做好迎峰度夏电力供应保障，有效防范化解重点领域风险。

官方星期四（15日）发布的最新数据显示，5月份中国各项关键经济指标集体走弱，其中备受关注的青年失业率攀升至20.8％，为有记录以来的新高，显示全球第二大经济体复苏乏力。

中国央行在同日又下调了一项关键利率。这是该行在本周二意外降息后再度动用货币工具，显示北京正宽松政策为低迷的经济注入动力。