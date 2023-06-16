习近平会见比尔盖茨：中美关系基础在民间

中国国家主席习近平会见美国盖茨基金会联席主席比尔盖茨时说，中美关系基础在民间，希望中国两国人民友好下去。

综合《人民日报》和央视新闻客户端报道，习近平星期五（6月16日）在北京钓鱼台国宾馆会见了比尔盖茨。中共中央外办主任王毅和中国国务委员兼外长秦刚参加了会面。

习近平说，比尔盖茨是他今年在北京会见的第一位美国朋友，他自己常讲，中美关系的基础在民间，“我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。”

习近平还说，世界正在走出冠病疫情，人们应该多走动、多交流，增进了解。

习近平对盖茨基金会致力于促进全球减贫、卫生、发展及公益慈善事业表示赞赏。

他说，世界百年未有之大变局加速演进，他提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，目的是为解决全球性挑战提供中国方案。

习近平还说，中国首先专注于解决好自己的问题。中国作为一个拥有14亿多人口的大国，保持长期稳定和持续发展，就是对世界和平、稳定、繁荣的重大贡献。我们要巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴，不断提高农村卫生健康水平。

他强调，中国致力于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，决不走国强必霸的老路，而是同其他国家一道实现共同发展，推动构建人类命运共同体。

习近平说，中国愿同世界各国开展广泛科技创新合作，积极参与并推动应对气候变化、抗击疫情、公共卫生等全球性挑战。中国也愿同盖茨基金会继续加强相关领域合作，并向其他发展中国家提供支持和帮助。

据央视新闻报道，比尔盖茨介绍了对华合作进展情况及未来设想，他说，中国在减贫和应对新冠疫情方面取得巨大成就，为世界树立了很好榜样。盖茨基金会和中国也开展了良好合作，取得显著进展。

比尔盖茨还说，中国加快创新发展，对中国有利、对发展中国家有利、对世界有利。基金会致力于同中国进一步加强创新、全球减贫、公共卫生、药物研发、农村农业等领域合作，并将成功经验和技术向发展中国家推广。

比尔盖茨于星期三（14日）抵达北京，这是他四年来第一次到访中国。他星期四（15日）会见了北京市长殷勇，并在位于北京的全球药物研发中心（Global Health Drug Discovery Institute，GHDDI）发表演讲，宣布在未来几年捐赠5000万美元（6685万新元），以支持该机构开发拯救生命的药物。