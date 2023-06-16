亚投行称将配合加拿大政府调查

针对一加拿大高管辞职前提出的控诉，总部位于中国的亚洲基础设施投资银行（AIIB）表示，将配合加拿大政府的调查。

据路透社星期五（6月16日）报道，加拿大籍亚投行通讯部门主任毕加博（Bob Pickard）星期三（14日）宣布辞职，并称亚投行被共产党员主导，”有着可想象的最有毒的文化”。渥太华方面表示，将立即停止在亚投行所有政府主导活动，并对有关指控以及加拿大参与亚投行的情况进行审查。

作为回应，亚投行表示“欢迎”渥太华方面对毕加博“毫无根据”的指控进行审查。亚投行方面表示，他们也将对毕加博辞职的情况进行内部审查，该行法律总顾问尼尼奥（Alberto Ninio）将领导这一审查。

亚投行副总裁舒克内希特（Ludger Schuknecht）星期四（15日）在该行网站上发布的新闻稿中，对审查表示欢迎，并将全力配合。他说，透明度对亚投行的106个成员国、合作伙伴、民间社会组织团体，及所服务公民至关重要。

中国外交部发言人汪文斌星期四在例行记者会上强调，“亚投行在职员招聘和管理中，坚持公开、择优、透明原则，职员来自65个国家和经济体，其雇主口碑得到普遍肯定”。

亚投行于2016年由中国创立，作为世界银行和其他西方主导的多边贷款机构之外的中国替代机构。该行在全球拥有106个成员国，其中包括加拿大。亚投行也表示自己是一家“非政治性”贷款机构。