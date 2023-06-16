孟晚舟以近3000万港元出售九龙区住宅单位

华为副董事长、首席财务官孟晚舟以近3000万港元（512万新元）出售了位于香港九龙区的住宅单位。

据香港《星岛日报》星期五（6月16日）报道，孟晚舟出售的是位于奥运港铁站附近的维港湾3座41及42楼B室复式户，面积1407方尺，上个月31日以2999万港元易手，平均尺价2万1230港元。

消息人士称，孟晚舟2013年12月以个人名义，用了1870万买下上述单位。市场人士说，新买家为孙振宁（Sun Zhenning），名字为普通话拼音（汉语拼音）。

知情人士说，华为及相关人士对奥运站及西九龙豪宅情有独钟，目前仍持有维港湾及擎天半岛单位。孟晚舟早年已是香港永久居民，上述由她私人名义持有的单位更是她在香港的居所，单位以暖白色为主调，点缀粉红色窗帘及花瓶。

报道称，香港豪宅买卖非常活跃，不少有中国大陆背景的豪客，积极沽货（卖掉）套现止赚。

导演冯小刚等上个月以1.18亿出售中半山富汇豪庭四房户，持货13年帐面获利6000万，物业升值逾一倍。

跑马地豪宅屋苑礼顿山低层A室，则以5380万元连同车位易手，原业主也有大陆背景，2010年以3480万连车位买下上述单位。

百胜集团前中国事业部主席兼首席执行官苏敬轼，也出售薄扶林贝沙湾中层与一个车位，售价为3925万，帐面获利2819万元或约2.5倍。