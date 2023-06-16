经济学家料中国将发专项债、特别国债扩大财政刺激

经济学家预计，中国政府将进一步增加支出，尤其是在基础设施建设方面的支出，来刺激经济发展。

彭博社星期五（6月16日）报道，野村控股和渣打银行经济学家表示，中国政府可能会增加地方政府专项债的额度，从而允许其借入更多资金来为基础设施项目提供资金。中央政府也可能像2020年那样发行特别国债，或者利用政策性银行来刺激放贷。

报道称，已经债台高筑的中国地方政府可能会对财政刺激政策出台保持非常谨慎的态度。但因为经济低迷，商业信心偏低，一直担心过度提供财政支持的官员可能会重新思考。

知情人士透露，中国政府高层正就如何重振经济的问题征求商界领袖和经济学家的意见，举行了一系列会议。

中国央行本周近十个月来的首次降息。经济学家预计，央行到今年底将进一步放宽政策。

中国《经济日报》星期四（15日）在头版评论文章指出，宏观政策不能松劲，有必要继续加力扩大需求，为实体经济提供更加有力的支持，财政支出要继续保持较大力度。

美国投资咨询公司22V Research LLC的中国经济学家赫森（Michael Hirson）星期四在一份报告中说，如果中国愿意，它有很大空间来加大刺激力度。 但目前的主要障碍是担心金融风险，以及迄今为止不愿利用增加中央政府的支出来扩大财政刺激。

地方政府专项债，是基础设施项目主要的资金来源。但自5月以来，地方政府放慢了发行专项债的步伐。根据彭博汇编的数据，今年迄今已发行总价值2.1万亿元（人民币，合约3931亿3200万新元，下同）此类债券，低于2022年前六个月的 3.3万亿元人民币。

野村预计，北京将再增加5000亿元的地方政府专项债发行额度，这将使今年的总额度达到3.85万亿元。据彭博数据，去年共发行了4万亿元的新专项债。

野村称，中央政府还可发行特别国债并增加政策性银行贷款。中国在2020年发行1万亿元此类债券用于抗击冠病疫情。

多个中国官方部门也暗示将提供更有针对性的政策支持。

中国商务部发言人束珏婷星期四表示，将推动出台支持恢复和扩大消费的系列政策措施，促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业的高质量发展。中国国家发改委发言人孟玮星期五说，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策——包括加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造，大力推动新能源汽车下乡。