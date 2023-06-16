中国外交部：美方不要幻想“从实力地位出发”同中国打交道

针对美国官员称，美方希望负责任地管控中美竞争，并在利益相符的问题上合作，并不期待通过国务卿布林肯的访华行程取得某种突破，或是改变两国互动方式等说法，中国外交部称，美方不要幻想“从实力地位出发”与中国打交道。

中国外交部发言人汪文斌星期五（6月16日）在例行记者会上说，中国国家主席习近平多次指出，中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈。双方应该正确看待对方内外政策和战略意图，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，找到两个大国的正确相处之道，这不仅符合两国人民利益，也是国际社会普遍期待。

他说，美国将中国视为最主要竞争对手和最重大地缘政治挑战，这是对中国的严重误判。中美在经贸等领域存在一些竞争，但不能搞你输我赢的恶性竞争，更不能打着竞争的幌子行遏制打压之实，剥夺中国的正当发展权利，这不是所谓的负责任竞争，而是极不负责任的霸道行径，只会将中美推向对抗，将世界推向分裂。

汪文斌强调，美方不要幻想从实力地位出发和中国打交道，中美两国必须在相互尊重、平等相待的基础上发展彼此关系，尊重彼此在历史文化、社会制度、发展道路上的不同，照顾彼此核心利益和重大关切。

他也说，美方总是讲中美要开展对话沟通，要为中美关系加装护栏兜底，中方对话沟通的大门是敞开的，两国的沟通也一直没有中断，沟通要解决双方的关切，要有实际效果，解决问题，不能一边沟通一边损害对方利益，不能说一套做一套。

汪文斌说，中方再次敦促美方将拜登总统作出的积极表态落到实处，停止干涉中国内政、损害中方利益，停止对华遏制打压，同中方相向而行，排除障碍，创造条件，推动中美关系逐步重回稳定发展轨道。

就美国国务卿布林肯访华的议题，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔星期三（6月14日）电话会上强调，美对华政策是一贯的，即同中国竞争，但不寻求冲突、对抗或“新冷战”，而希望负责任管控竞争。

美国国务院亚太事务助卿康达同日称，布林肯访华期间，美方希望与中国进行“坦诚、直接和建设性”的讨论。但他不寄望会谈会有“突破或转变”及可交付的成果。