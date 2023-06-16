新西兰对亚投行被中共掌控说法感到担忧

针对一名高管称亚洲基础设施投资银行（AIIB）是被中共掌控的机构，作为成员国之一的新西兰对此表示关切，并称会对加拿大和亚投行的调查进行全程监督。

亚投行前通信主管毕加博（Bob Pickard）星期三（6月14日）提出辞职，并在推特上称这是中共主导的机构。新西兰财政部星期五（16日）对法新社表示，对毕加博的说法，新西兰感到担忧。

毕加博星期四（15日）还对法新社说，亚投行是为中国的地缘政治目的服务，只会把资金投给中国主导的一带一路的国家，而董事会中的外国只是为了“装饰门面”。

新西兰是2015年首批加入亚投行的西方国家之一。当时的新西兰总理约翰基（John Key）称，新西兰是在对亚投行的管理程序感到满意之后才加入的。新西兰和中国目前也依然保持着密切的商业联系，现任总理希普金斯预计将于本月晚些时候访问中国，进行贸易访问。

但是目前，有关亚投行可能被用作政治工具的指控引发了不安。

新西兰财政部称： “作为成员国，新西兰优先考虑亚投行开放、多样化和包容性的工作环境，以及成员的多样性和独立性。从我们此前观察到的情况来看，该行符合这一标准，是一个真正的多边机构。”

财政部还说，将密切关注加拿大的调查和亚投行自己的调查，并在获得更多新的信息时再做判断。

毕加博辞职后，加拿大表示将立即停止在亚投行所有政府主导的活动，并对毕加博提出的相关指控及加拿大参与亚投行的情况进行审查。

亚投行方面称，“欢迎”渥太华方面对毕加博“毫无根据”的指控进行审查，并称将配合加拿大政府的调查，也将同步开启自己的内部审查。