台政大将更改“蒋公铜像”公车站名并移除四维堂蒋遗像

台湾政治大学学生会公布，校方将更改以蒋介石铜像命名的校园公车站名字，并移除一幅蒋介石遗像。

政大学生会星期四（6月15日）晚间在脸书上说，学生会在总务会议及学务会议分别提出校园公车站改名，以及四维堂蒋中正遗像处置讨论案。

学生会解释，现名“蒋公铜像”的公车站离蒋中正铜像有一大段距离，反而比较靠近被学生们俗称“好汉坡”的一个长阶梯。此外，公共领域中使用“公”此一尊称，也显现威权尊崇，就算不使用“公”的尊称，“蒋中正”及其隐含的“威权符号有形无形地四散，仍持续浅移默化、影响我们对台湾威权统治者的认知与历史记忆”。

总务会议决议，下学年更动校园公车班次及路线时，将该站更名为好汉坡站。

至于位于四维堂的蒋中正遗像，学生会解释，遗像是尊崇蒋中正统治者身分的展现，且属于台湾促转条例提到的威权统治者象征。四维堂由学务处管辖，因此学生会在学务会议提出“以民主审议方式决定对四维堂蒋中正遗像之处理方式”。

学务会议与会代表最终以八票同意，六票不同意，通过撤除遗像方案。

学生会也说，随着台湾主体意识发展，有部分支持转型正义的论者认为，“台湾不应该纪念党国机器的维系者”，进而表示孙中山也不应该被纪念。

他们指出，政大校园中有许多“以党国要角命名的建筑或其画像，例如四处可见的孙中山画像、以陈果夫命名的果夫楼、以戴季陶命名的季陶楼等，纵使其并未执掌过台湾政坛和迁校后的政大”。

学生会认为，“孙中山固然是中国民主化的重要角色，但他的政治理念与影响，对于台湾近代历史形同象征化的符号。我们该怎么面对这种符号？是否要继续纪念这些党国推手以及面目模糊的‘国父、先烈们’？这些问题并无标准答案，留待未来的政大人乃至台湾社会思考。”