中国国常会：加大力度支持科技型企业融资行动方案

中国国务院召开会议，审议通过《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，引导金融机构根据科技型企业的不同需求，提供多元化接力式金融服务。

据央视新闻报道，中国国务院总理李强星期五（6月16日）主持召开国务院常务会议，会议审议通过了《加大力度支持科技型企业融资行动方案》。

会议强调，要引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求，进一步优化产品、市场和服务体系，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。

会议指出，要把支持初创期科技型企业作为重中之重，加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系。要加强科技创新评价标准、知识产权交易、信用信息系统等基础设施建设。要统筹做好融资支持与风险防范，有效维护金融稳定。

针对科创企业，中国证监会主席易会满本月8日在陆家嘴论坛上说，将深入贯彻落实创新驱动发展战略，坚守科创板、创业板、北交所的差异化特色化定位，探索建立覆盖股票、债券和私募股权的全方位全周期产品体系，持续完善上市公司股权激励、员工持股等制度机制，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。适时出台资本市场进一步支持高水平科技自立自强的政策措施。

星期五的国务院常务会议也研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，强调具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施。

同时，会议还审议通过了《私募投资基金监督管理条例》，针对行业突出问题强化源头管控，划定监管底线，严厉打击以“私募基金”之名行非法集资之实等非法金融活动。