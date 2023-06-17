美光预计市场限售令下 中国营收或减半

美国存储晶片制造巨头美光预计，由于美光产品在中国的销售受到限制，公司将面临中国市场营收减半的风险。这是美光首次公开披露产品没有通过中国网络审查所带来的影响。

综合路透社和彭博社报道，美光星期五（6月16日）在向美国证券交易委员会（SEC）提交的监管文件中披露，公司产品在中国销售受到限制的情况下，总部来自中国的客户的销售额中，约有一半营收可能受到“限售令”的影响。

美光称，目前直销、分销渠道加起来，来自中国大陆和香港市场的营收占美光总营收的25%，这也意味着美光低双位数百分比的总营收将受到影响。

美光说，公司将继续努力减轻中国限制令带来的影响，并预计营收环比波动将会增加。

中国国家网信办上月21日通报，由于美光没有通过中国当局的网络安全审查，其产品可能对国家安全构成风险，因此要求国内关键基础设施的运营商停止购买美光的产品。

美光称，这项审查结果对公司带来的影响仍充满不确定性。美光补充道，包括移动制造商在内的一些客户已在与中国政府代表联系，讨论未来使用美光产品的问题。

受中国客户营收可能减半的消息冲击，美光股价在星期五美股开盘后迅速走跌，截至当天收盘共下跌了1.69%。

不过，美光同日仍宣布，计划在未来几年内对位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元（人民币，约8.09亿新元）。美光已决定收购力成半导体（西安）有限公司的封装设备，还计划在美光西安工厂加建新厂房，并引进全新且高性能的封装和测试设备，以期更好地满足中国客户的需求。