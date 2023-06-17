罗智强为主张筹组政党轮替大联盟致歉

国民党立委参选人罗智强提出倡议组建政党轮替大联盟后，星期五（6月16日）晚间为此致歉，表示不再倡议这一联盟，聚焦全力以赴赢得选举。

综合台湾《联合报》、风传媒和中央社报道，罗智强原定星期五召开记者会宣布筹组政党轮替联盟，却在当天晚上临时取消。

记者会取消后，罗智强当晚在脸书发文，表示自己倡议政党轮替大联盟，引起诸多纷扰，思虑不周，深感抱歉，郑重向各界致歉。

他说，将进行四个反省，即日起，本次总统大选不再倡议政党轮替大联盟；暂停所有政论节目，暂时不接受媒体访问；外界一切批评，皆虚心接受，暂停受访期间，如有需要澄清说明之事，皆透过脸书说明；一如既往，努力耕耘大安区，勤跑基层、努力服务、提出政见，全力以赴赢得大安区立委选举。

罗智强星期四（15日）在网络节目受访时说，他将筹组“政党轮替大联盟”，对抗民进党的“假民主大联盟”。他认为，在野党需要携手合作，谁当选总统是次要问题，并强调政党轮替的目标不能凌驾于对国民党的情感和义务。

知情人士称，罗智强这一论述被解读为是不支持国民党总统参选人侯友宜，有“弃侯保柯”的疑虑，不少蓝营支持者向国民党台北市党部主委黄吕锦茹反映此事。外传台北市党部一度研拟声明，内容是如果罗智强召开记者会，将以党纪处分，但声明被党中央压下来，最后罗智强也决定暂停召开记者会。

不过，黄吕锦茹接受电话访问时说，不知道罗智强会开记者会，且未要求不要召开记者会。她也提到，确实有收到党员反映，认为罗智强提出倡议且开记者会的作法不太好，因党员认为党内已有提名总统参选人的人选，若公开支持其他人选不太适当。

报道称，虽然罗智强临时将活动喊卡，但伤害已造成。有国民党中常委提案，质疑罗智强背弃国民党以及国民党提名的候选人，转头民众党示好，国民党不需投机政客，并预计在下周中常会要求国民党严正谴责罗智强，以正军心。