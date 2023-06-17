英安全部长据报打破惯例与台数位部长会面

台湾数位发展部部长唐凤到访英国伦敦期间，据报与英国安全部部长图根哈特（Tom Tugendhat）会面，打破了英国高层官员避免与台湾官员会面的外交惯例。

据路透社星期六（6月17日）引述知情人士报道，图根哈特是在星期三（6月14日）与到访伦敦出席科技周高峰会的唐凤会面。不过，与会的几名英国官员和部门都不愿透露两人会面的详情。

英国内政部一位女发言人表示：“我们通常不会对部长级私人会议发表评论。”唐凤的办公室也拒绝置评。不过，一名消息人士透露，两人会谈内容与双方共同安全利益有关。

报道称，虽然英国初级部长经常与台湾部长级官员举行会谈，但英国高级部长通常不会与台湾官员接触。因此，图根哈特此举很有可能激怒北京政府。

由多国议会组成的对华政策跨国议会联盟执行主任普佛德（Luke de Pulford）说，据他所知，这是英国内阁大臣首次与台湾部长会面。他称，这是值得欢迎的，应该祝贺图根哈特顶住了来自其他部门的压力，开创了一个新的先例，现在所有部长都可以效仿。

据台湾数位发展部官网公布，唐凤从6月11日起出访英国，受邀参与伦敦科技周（London Tech Week）活动。唐凤将拜会英国政府部门、国会及参访卫星业者OneWeb总部等，分享台湾在数位政府治理、通讯韧性、AI民主化等议题上的努力及经验。