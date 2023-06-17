《人民日报》头版刊文：中国就业形势总体改善

中国通报5月份青年失业率再创新高之际，官媒《人民日报》发文，称今年以来各地各部门落实落细就业优先政策，就业形势总体改善。

中共中央机关报《人民日报》星期六（6月17日）头版刊登了题为《落实落细就业优先政策》的文章。文章称，今年以来，各地各部门落实落细就业优先政策，积极应对就业总量压力和结构性矛盾，千方百计稳存量、扩增量、提质量、兜底线。

文章以广东、湖南、天津等地推行的就业政策为例，称今年以来各地各部门主动作为，增强企业吸纳就业的动力，发挥创业带动就业的作用，激发新业态新模式创造就业的潜力，培育更多就业增长点；围绕劳动者创业需求，深入实施重点群体创业推进行动，帮助劳动者敢创业、能创业、创成业。

文章也引用了5月份中国城镇调查失业率5.2%的数据，称25岁到59岁就业主体人群的城镇调查失业率已连续三个月下降，就业政策持续显效，就业形势总体改善。

文章称，就业稳则民心安。切实把就业这个民生工程、民心工程、根基工程抓好，增强就业的适配性稳定性，促进高质量充分就业，就能更好实现人民群众对“更稳定的工作”的期盼。

中国国家统计局星期四（6月15日）发布5月各项经济数据。其中，全国城镇调查失业率为5.2%，与4月持平；但16岁至24岁劳动力调查失业率上升至20.8%，较4月增加0.4个百分点，再创有纪录以来新高，显示全球第二大经济体复苏乏力。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖透露，5月份，16岁至24岁青年人中，约有600多万人还在找工作。